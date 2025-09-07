Un matrimonio resultó herido este sábado por la mañana tras un incendio en una panadería ubicada en el barrio San Ricardo, en Rawson. El hecho ocurrió alrededor de las 8:10, cuando Juan Carlos Flores, propietario del local, realizaba el cambio de una garrafa y se produjo una pérdida de gas que generó el fuego.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, Flores terminó con quemaduras en los brazos y la espalda, mientras que su esposa sufrió heridas en el rostro. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico que arribó en ambulancia.

El siniestro también provocó daños materiales, principalmente en un ventanal del comercio. Bomberos trabajaron en el lugar y lograron sofocar las llamas antes de que se expandieran a otras zonas del local.

La investigación quedó a cargo de la UFI Genérica, que caratuló el hecho como incendio. En la escena intervino el ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien dispuso inspecciones oculares, relevamiento de cámaras de seguridad, confección de croquis y memorandos, además de los informes médicos y del cuerpo de Bomberos.