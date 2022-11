Turcumán: "El diagnóstico es claro y es que la oposición debe unirse"

El referente de ADN, Martín Turcumán, estuvo en el Café de la Política en el programa Yo te Invito, que se emite de lunes a viernes por Telesol. Lanzó definiciones de todo tipo, una de las más resonantes fue que "la oposición debe unirse si no queremos terminar como Formosa". Además, se plegó a la crítica que hizo el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, sobre las estadísticas del desempleo en San Juan y contó desde adentro cómo se vivió el paso del fenómeno Milei por San Juan.

La figura política de la oposición esquivó pronunciarse sobre una futura candidatura a gobernador para las elecciones 2023, pero sí definió al respecto del rol opositor a nivel nacional y provincial afirmando que "hay un diagnóstico claro y es que debemos ir juntos, no a cualquier costa y por eso es que estamos afinando las agendas para que los intereses políticos de la Libertad Avanza se alineen a las de Juntos por el Cambio".

La aclaración del dirigente de la oposición es clave, según su visión, ya que "antes de juntarnos con fines electorales hay que demostrarle a la ciudadanía que podemos gobernar todos juntos con la única premisa de sacar a todos del pozo que vivimos hace años".

Por esto es que la referencia de ADN expresó que "el calendario electoral nos muestra que se desdoblará lo local de lo nacional y no quiero aprovecharme de esto para presentarme con un frente acá provincial y otro distinto en las nacionales, no creo que esté bien eso. Por eso es que espero que se terminen de resolver las tensiones a nivel nacional, que esto permita tener un planteo único a todo nivel, ya que los temas que se deben resolver no se hacen solamente desde el sillón de Sarmiento".

El candidato a gobernador en el 2019 no dudó en acompañar lo expresado por el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, en DIARIO HUARPE sobre las estadísticas de desempleo en la provincia. Turcumán dijo que "es mentira que existe un 3% de desempleo porque en este dato agregan a los que reciben ayuda del Estado o aquellos que trabajan dos horas semanales para tomarlo como que tienen trabajo. Yo percibo que la gente está buscando trabajo y mucha más luego de la salida de la pandemia, ya que las empresas sólo sostienen la mano de obra. Por eso estoy convencido de que si se midiera bien, el dato del desempleo alcanzaría los dos dígitos con seguridad".

Por último, se refirió al paso del libertario Milei por San Juan y que él acompañó. Turcumán dijo que "la llegada de Milei superó todas las expectativas y estuvo muy por encima de lo que esperábamos, indudablemente los planteos y el discurso que tiene empieza a sumar adherentes también en la provincia. La gente se agolpó a tratar de saludarlo y sacarse una foto con Milei, fue una respuesta genuina y distinta a cualquier otro político que llegó a la provincia. A esto lo relaciono con el coraje de poner en debate sobre la mesa que nadie quiere decir y sin duda se puede lograr lo que él dice".

