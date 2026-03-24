Durante las jornadas del jueves 19 y viernes 20 de marzo, unas 155 personas participaron del curso de Manipulación de Alimentos en la Unión Vecinal de San Martín, zona Centro. Esta formación, a cargo de los equipos técnicos de la Dirección de Políticas para la Equidad, incluyó clases teóricas y demostrativas, además de exámenes para acceder al carnet que habilita a trabajar legalmente en gastronomía.

El curso abordó seguridad alimentaria, higiene, conservación y refrigeración de alimentos, cuidado de insumos y espacios de trabajo, almacenamiento de productos y prevención de enfermedades alimentarias, según lo establece el Código Alimentario Argentino. Los aprobados reciben un carnet con validez de 3 años a nivel nacional, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, tras completar 8 horas cátedras de capacitación.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó la importancia de la formación para generar oportunidades laborales y potenciar emprendimientos gastronómicos. Resaltó que estas iniciativas fortalecen la economía local y el desarrollo turístico de San Martín, al permitir que los visitantes conozcan la cultura y tradiciones del departamento a través de la gastronomía.

Este fue el quinto curso del 2026, luego de los dictados en el Centro Cultural Conte Gran (Gran San Juan), Vallecito (Caucete), Sarmiento y Valle Fértil. La capacitación se repetirá en los distintos departamentos a lo largo del año para fomentar la formación de trabajadores y emprendedores del sector gastronómico.