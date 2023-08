Hasta hace algunas semanas, la relación entre el intendente actual de Calingasta, Jorge Castañeda, y el electo, Sebastián Carbajal, era nula. Sin embargo, la transición en el municipio comenzó, hubo intercambio entre los equipos técnicos y un encuentro entre ambos mandatarios. En este marco, en el cruce de información, surgieron varias cuestiones que llamaron la atención de la gestión electa. Una de ellas es una millonaria deuda que, según confirmó Carbajal, sería de $40 millones. En principio, la promesa sería que el gobierno actual se haga cargo del pago de la misma “con el objetivo de que se empiece el ciclo con el municipio lo más ordenado posible”.

DIARIO HUARPE se comunicó con Carbajal y con Castañeda, quienes afirmaron que la transición está siendo “como debe ser”, ordenada y con reuniones de los equipos técnicos para poner al día sobre todas las cuestiones que preocupan al intendente electo. Sin embargo, hay una en particularidad que toma relevancia: una deuda de aproximadamente $40 millones que el municipio tendría con varios acreedores. En este sentido, hay una duda sobre si este monto realmente es el exacto o bien, hay más compromisos.

“Lo que el intendente Castañeda me dijo es que la deuda sería entre $40 y $50 millones, que lo buscaría solucionar en estos meses que vienen de gestión. Pero después tengo que ver si esto es así, porque viene el dueño de una constructora y me dice que hay una deuda de $50 millones por nueve obras de agua que no fueron pagadas. No sabemos si este monto ingresa en la deuda que me dice él o se suma, sino tendríamos $90 millones”, indicó Carbajal.