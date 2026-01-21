Rawson volverá a convertirse en el epicentro de la tradición cuyana los días 6, 7 y 8 de febrero, cuando se desarrolle la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026, uno de los eventos culturales y populares más importantes de la provincia. La celebración reunirá música en vivo, destreza gaucha, gastronomía típica y actividades pensadas para toda la familia. Además, contará con un Sunset Gaucho, la gran novedad.

El intendente Carlos Munisaga expuso que la fiesta contará con jinetes de prestigio nacional y una grilla diversa que combina talento local y figuras nacionales. “Vamos a tener al campeón, a Benjamín Costas, con esa distinción que lo llevó a consagrarse en Jesús María y que tanto orgullo nos ha generado a todos los sanjuaninos”, dijo.

“El Festival del Médano de Oro va tomando una importancia nacional dentro del circuito del gauchaje y el folclore. Están todos invitados a vivirla plenamente”, dijo Munisaga.

Respecto al acceso, el intendente de Rawson recordó los beneficios y precios de las entradas: “Las entradas se pueden adquirir a $6.000 de manera digital a través de Lito, y en puerta del festival van a costar $10.000”. Además, confirmó que “los vecinos del Médano de Oro, Colonia Rodas, Colonia Sarmiento y Cerrillo Barboza van a poder ingresar gratis”, al igual que las personas con discapacidad, mientras que jubilados y mayores de 70 años contarán con un 50% de descuento.

Por otra parte, el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino, destacó que el festival contará con una propuesta integral pensada para distintos públicos y espacios del predio. “El que está conectado al campo de jineteada, el que está en el óvalo, vamos a tener un escenario alternativo de la peña oficial del festival y una originalidad que es el Sunset Gaucho”, explicó, anticipando una de las apuestas más innovadoras de esta edición.

Chirino se refirió al Sunset Gaucho y al After Gaucho como una iniciativa que busca vincular la fiesta con el desarrollo comercial y emprendedor local.

El funcionario remarcó que habrá casi 40 artistas en escena, lo que permitirá ofrecer más de ocho horas de entretenimiento en simultáneo durante cada una de las tres jornadas. En cuanto a la grilla principal, detalló que el viernes se presentarán Confluencia, Ernesto Villavicencio, Palo Santo con su propuesta tropical y Aire Mansero, banda nacional con repertorio del folklore santiagueño.

Por último, las autoridades de Rawson confirmaron que está permitido el ingreso al predio con conservadoras, heladeras portátiles, reposeras y sillas. Sin embargo, se aclaró que no estará permitido realizar asados dentro del predio, ni ingresar material de vidrio o elementos que puedan resultar peligrosos. En ese sentido, se informó que solo se autorizará el ingreso de recipientes de plástico u otros materiales no contundentes, como parte de las medidas preventivas dispuestas para el evento.

Cómo adquirir las entradas

Desde la Municipalidad de Rawson informaron que ya comenzó la venta de entradas, que por primera vez se realiza de manera online, facilitando el acceso a vecinos y visitantes. Los tickets pueden adquirirse mediante códigos QR a través de Lito, el Asistente Virtual de WhatsApp, comunicándose al 2645702020, con un máximo de 10 entradas por persona.

El valor de la entrada anticipada es de $6.000, mientras que el precio en boletería, durante los días del evento, será de $10.000. Las personas con discapacidad, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y los menores de 12 años ingresan sin cargo. También tendrán acceso gratuito los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, presentando DNI con domicilio en esas localidades. En tanto, jubilados y mayores de 70 años contarán con un 50% de descuento. El estacionamiento tendrá un costo de $3.000 por auto y $2.000 por moto.

Escenario mayor

Viernes 6 de febrero

Confluencia

Ernesto Villavicencio

Los Luceros de Jáchal

Jere Ahumada

Palo Santo

Aire Mansero

Sábado 7 de febrero

Acto de Apertura

Diego Villegas

Jaime Muñoz

La Nota

Grupo Renovados

Tres Para Cuyo

El Yeyo

Domingo 8 de febrero

Celina Fernández

Viajeros

Los Labriegos

Caile

Omega

Paquito Ocaño

Escenario Sunset Gaucho

El Folk está de Moda

Joy Wine Restobar

Escenario alternativo

Viernes 6 de febrero

Solange Pintos

Trío Los Barrios

Raíces

Los Luceros de Jáchal

Grillo Malbrán

Jere Ahumada

Kumbiazepan

Sábado 7 de febrero

Hermanos Montaña

Arrieros Huaqueños

Bandoleros

ADN Folk Fusión

Sin Documentos

Tres Para Cuyo

Un Par de Copas

Chehué

Jaime Muñoz

Domingo 8 de febrero