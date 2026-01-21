Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el presidente norteamericano Donald Trump lanzó un contundente mensaje hacia sus aliados europeos, afirmando que Estados Unidos es “el único capaz de defender Groenlandia” y que la OTAN no está en posición de hacerlo sin la potencia norteamericana.

Trump insistió en su vieja demanda de abrir negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia, el vasto territorio semiautónomo bajo soberanía danesa en el Ártico, argumentando motivos de seguridad estratégica y criticando la inversión militar europea en la defensa de la isla.

En su discurso, Trump reforzó que ninguna nación o grupo de naciones está mejor posicionado que Estados Unidos para garantizar la seguridad de Groenlandia, señalando que, históricamente, Washington había defendido ese territorio durante la Segunda Guerra Mundial.

Para justificar su postura, atacó a Dinamarca por invertir poco en la defensa de Groenlandia y criticó a la OTAN por recibir más de lo que da y no corresponder con capacidad de defensa propia. Aseguró que la cesión del control del territorio reforzaría la seguridad global.

Aunque reiteró su ambición de tomar control de la isla, Trump descartó el uso de la fuerza militar como medio para lograrlo, subrayando que prefiere una solución negociada con Copenhague. Sin embargo, advirtió que EE. UU. “recordará” si Europa no coopera con su plan, frases que generan inquietud entre aliados.

Este enfoque ha desatado alertas diplomáticas en Europa, donde líderes de Francia, Alemania y otros países aliados han subrayado que la soberanía de Groenlandia debe respetarse y que cualquier cambio requiere consenso internacional.