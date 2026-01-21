El Poder Ejecutivo nacional oficializó ayer la eliminación del aporte obligatorio que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego debían realizar para acceder y mantener los beneficios del régimen fiscal y aduanero especial que rige en esa jurisdicción austral.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Con ella, el aporte que equivalía a un 15 % del beneficio obtenido por la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasó a 0 %, por lo que las empresas podrán continuar dentro del régimen sin abonar ese gravamen.

Publicidad

Hasta ahora, las firmas industriales radicadas en Tierra del Fuego que gozaban de beneficios fiscales ligados a la Ley 19.640 debían destinar una parte de ese beneficio fiscal al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un fideicomiso destinado a financiar proyectos productivos y de diversificación de la economía local.

Con esta modificación, el aporte mensual al FAMP-Fueguina queda fijado en cero, lo que reduce la carga fiscal de las empresas que se mantienen dentro del régimen, aunque no exime a aquellas que ya hubieran presentado proyectos aprobados de cumplir con sus compromisos o, en caso de incumplimiento, reintegrar lo aportado con los intereses correspondientes.

Publicidad

La decisión del Gobierno se dio en un contexto en el que empresas industriales locales y cámaras representativas como la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) habían planteado que los recientes cambios en aranceles y condiciones tributarias habían afectado la competitividad de la producción en la provincia, lo que ponía en riesgo inversiones y empleo en la región.

La expectativa del sector es que esta reducción de cargas contribuya a mejorar el atractivo del régimen promocional y a promover la continuidad de la actividad industrial y del empleo en Tierra del Fuego, caracterizada históricamente por la fabricación de electrónicos y bienes de consumo.