La Policía Federal Argentina (PFA) publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con una guía simplificada para identificar dólares falsificados que circulan en el mercado, con el objetivo de alertar y proteger a la sociedad ante posibles fraudes. Esta iniciativa forma parte de una guía más amplia aprobada por el Ministerio de Seguridad Nacional que unifica criterios de detección de billetes falsos entre las fuerzas federales.

Las autoridades recomiendan a las personas y comercios prestar atención a señales visuales y táctiles que distinguen a los billetes genuinos de los apócrifos, especialmente en transacciones informales.

El método en tres pasos

Tocá: Sentí la textura del papel y el relieve de las figuras impresas. Los billetes verdaderos tienen un papel especial con relieve perceptible y sin brillo artificial, difícil de replicar con exactitud. Mirà: Sostené el billete a contraluz para ver marcas de agua y el hilo de seguridad con inscripciones (como “USA” y el valor nominal), elementos genuinos que los falsos suelen carecer o reproducir mal. Girá: Inclinalo ligeramente para observar cómo cambian colores y reflejos en elementos como números y bandas; en billetes como el de 100 dólares, se espera que ciertas partes varíen de color (ej. cobre a verde) con la luz y el ángulo.

Estos tres pasos rápidos y sin herramientas adicionales permiten una comprobación preliminar antes de aceptar o entregar billetes en una operación habitual.

La difusión de esta guía apunta no solo a reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad para identificar moneda falsificada, sino también a empoderar a la ciudadanía y reducir la circulación de billetes apócrifos, que constituyen un delito contra la fe pública y pueden afectar la confianza en la economía diaria.