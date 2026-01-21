Fin del amor: Karol G y Feid se separaron después de tres años

La historia de amor entre los colombianos Karol G y Feid habría llegado a su final después de tres años de relación. Aunque los cantantes han optado por mantener el tema en privado y no existen confirmaciones públicas ni motivos claros sobre la ruptura, trascendió que el vínculo terminó hace ya varios meses.

La información fue publicada por TMZ, medio que aseguró haber validado el dato con personas cercanas a la pareja. Según estos reportes, la separación ocurrió de manera pacífica y en buenos términos, sin la presencia de conflictos mediáticos. El entorno de los artistas sostiene que, pese a la decisión de no continuar el romance, ambos mantienen una buena relación.

El vínculo se caracterizó por una evolución desde la discreción absoluta hasta mostrarse juntos en escenarios. En declaraciones brindadas durante 2025, la "Bichota" se refirió a su entonces pareja afirmando: “Él hace lo mismo que yo y es un alma muy especial”. En esa misma charla, Karol G profundizó sobre la estabilidad de su unión: “Él entiende lo que hago, yo entiendo lo que él hace… Esto hace que la relación sea más sana”.