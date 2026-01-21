Cómo recuperar el blanco de las sábanas amarillentas con limón

El empleo de jugo de limón para tratar la ropa de cama es un recurso casero muy eficaz para restaurar el tono blanco en sábanas que acumulan múltiples lavados. Esta técnica aprovecha la acidez del cítrico como un blanqueador delicado que elimina las manchas amarillentas protegiendo la integridad de las fibras.

El tono amarillento suele ser consecuencia del uso prolongado, la transpiración, el agua dura o la acumulación de jabón, factores ante los cuales el limón ofrece una solución económica y accesible frente a la lavandina, que suele opacar las telas.

Además de blanquear, el limón descompone residuos adheridos y actúa como desodorizante, proporcionando una mayor sensación de frescura. Una de las aplicaciones más recomendadas es el remojo previo en agua bien caliente con media a una taza de jugo por cada cuatro litros de agua, dejando actuar la mezcla durante horas o toda la noche. También se puede incorporar entre un cuarto y media taza del cítrico directamente al lavarropas, obteniendo resultados de manera más gradual tras varias repeticiones.

Es fundamental considerar que el efecto blanqueador se potencia significativamente con la luz solar, actuando el sol como un activador natural del proceso. Asimismo, se pueden alternar otros productos para optimizar el lavado, como media taza de bicarbonato de sodio para suavizar y neutralizar olores, vinagre blanco para remover restos de jabón o peróxido de hidrógeno al 3% como blanqueador adicional, evitando siempre mezclarlos todos en un mismo ciclo.