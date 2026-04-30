El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán participará en el Mundial 2026, despejando las dudas que habían surgido en torno a su presencia por el contexto internacional.

El dirigente ratificó que el equipo asiático no solo jugará el torneo, sino que además disputará sus partidos en Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a Canadá y México.

La confirmación llega en medio de tensiones políticas y conflictos recientes que habían puesto en duda la participación iraní, incluso con versiones que sugerían un posible cambio de sede para sus encuentros o hasta su exclusión del certamen.

Sin embargo, desde la FIFA descartaron cualquier modificación y remarcaron que no existe un plan alternativo, reafirmando el criterio de que el fútbol debe mantenerse al margen de los conflictos políticos.

El propio Infantino sostuvo que el Mundial debe ser un espacio de unión global y que todas las selecciones clasificadas tienen derecho a competir, independientemente del contexto internacional.

La decisión también implica desafíos logísticos y diplomáticos, especialmente por las restricciones migratorias y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, aunque desde el gobierno estadounidense señalaron que los jugadores podrán participar del torneo.

De esta manera, Irán mantiene su lugar en el Mundial 2026, que contará por primera vez con 48 selecciones, en un escenario marcado tanto por lo deportivo como por el complejo contexto geopolítico global.