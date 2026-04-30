La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a José Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, al considerar acreditado el homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El tribunal dictó la pena máxima tras la ronda de alegatos y ordenó que el condenado continúe detenido en la Unidad Carcelaria N°1. Además, dispuso la suspensión del régimen de comunicación con los tres hijos menores de edad que tenía con la víctima, al menos hasta que la condena quede firme.

El caso se remonta al 4 de agosto de 2023, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Kvedaras y a Figueroa lesionado dentro del auto familiar. La búsqueda se había iniciado luego de que los hijos de la pareja fueran hallados solos en la vivienda del barrio privado El Tipal.

La autopsia fue determinante para la investigación: el cuerpo presentaba más de 40 lesiones, signos de defensa y evidencias de asfixia mecánica prolongada, elementos que consolidaron la hipótesis de femicidio.

Durante sus últimas palabras ante el tribunal, el condenado se dirigió a sus hijos, expresó afecto hacia ellos y pidió que puedan “sanar”, en un mensaje atravesado por el dolor. También aseguró haber pedido perdón a la familia de la víctima y reconoció la gravedad de lo ocurrido.