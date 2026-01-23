Escándalo en MasterChef: ausencias, privilegios y fin de la buena onda

El clima en MasterChef Celebrity atraviesa un momento delicado tras un incidente con La Joaqui que expuso el malestar general del equipo. La artista faltó a una grabación de viernes sin previo aviso, lo que enfureció a la producción. Al respecto, la participante alegó: "yo les pasé mi calendario, ustedes tienen que tenerlo y saber cuáles son mis fechas".

Esta situación desnudó fallas organizativas y rompió la armonía del grupo. Juli Argenta confirmó que "se acabaron los TikToks" porque "se pudrió todo y no hay más onda", marcando un quiebre en la camaradería. El conflicto principal radica en que "algunos integrantes del programa 'están cansados de los privilegios'", citando el enojo de Andy Chango frente a las supuestas facilidades otorgadas a Ian Lucas.

Frente a los rumores de trato desigual, Germán Martitegui fue tajante: "Tratamos a todos igual". Por su parte, Susana Roccasalvo también tuvo roces con el jurado y afirmó: "Los paré en seco".

El panorama laboral parece estar deteriorado tanto para concursantes como para la producción. Pilar Smith sostuvo que "hay un gran desgaste en el equipo", señalando que la tensión podría incluso estar impactando en el vínculo entre Wanda Nara y Maxi López. Este entramado de reclamos e internas mantiene en jaque la dinámica del certamen en pleno desarrollo.