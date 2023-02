La polémica internacional por la escombrera ilegal que instaló la minera Pelambres en Argentina está cerca de terminar. Durante la última visita de las autoridades provinciales, determinaron que ya retiraron un 93% de los escombros, pero este no será el último paso que darán.

Es que Carlos Astudillo, ministro de Minería, aclaró en conferencia de prensa que van a hacer monitoreos ambientales luego de que hayan terminado el trabajo. El objetivo es hacer un cierre ambiental y confirmar que no hubo daños en la zona que puedan persistir.

“En el lugar lo que se puede ver es en un cerro con líneas, que es donde fueron depositando material. También había siete lagunas tapadas, de las que ya se recuperaron seis y están por terminar la última”, detalló el funcionario.

Tras esto la zona quedaría limpia luego de que Pelambres instalara una escombrera ilegal, con material que provenía de la explotación del otro lado del límite. Lo que habían dejado era roca sin riqueza mineral y cubiertas, en lo primero se centrarán para hacer los controles ambientales.

Es que una instalación defectuosa de una escombrera de roca puede generar que haya escurrimiento y reacciones químicas entre el agua y los minerales. Esto es lo que quieren descartar con los controles posteriores.

“Tuvimos años secos y esto hizo que prácticamente no hubiera actividad química. Con más tiempo y más agua podría haberse producido, pero no ocurrió”, aclaró Astudillo. Aun así, quieren controlar que no haya efectos posteriores en la zona.

La escombrera Cerro Amarillo era una montaña de rocas de 41.000.0000 toneladas que había sacado la empresa Los Pelambres de su mina en Chile. Parte de esto terminó en la cordillera argentina, más precisamente en Calingasta, sin ningún tipo de autorización.

Tras una resolución judicial del juez federal Leopoldo Rago Gallo y la orden de San Juan de trasladar la escombrera a suelo chileno, se dio inicio a la extracción, que comenzó hace más de cinco años.