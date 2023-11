¡Espectacular! Hora, TV y cartelera del infartante UFC 295

A pesar de la pérdida de la esperada superpelea entre Jon Jones y Stipe Miocic, UFC 295 se levanta con dos épicas contiendas por los títulos de Peso Semi-Pesado y Peso Pesado de la compañía. Jiri Prochazka y Alex Pereira se enfrentarán en una batalla épica por el título de vacante de las 205 libras, mientras que Sergei Pavlovich y Tom Aspinall buscarán la corona interina en las 265 libras. El emocionante evento está programado para el sábado 11 de noviembre en el emblemático Madison Square Garden.

El evento originalmente tenía como plato principal la enfrentamiento entre Jones y Miocic por el título de Peso Pesado de UFC, pero una lesión sufrida por el estadounidense durante su entrenamiento cambió el panorama. "Bonny" estará fuera de acción durante ocho meses, y se prevé que regrese para enfrentarse a Miocic alrededor de la Semana Internacional de la Lucha. Mientras tanto, el excampeón de la máxima división, quien no ha peleado desde marzo de 2021, espera ansioso su regreso al octágono.

Jiri Prochazka, medallista de oro en el Campeonato Nacional Checo de Muay Thai, ha mantenido una impresionante racha de 13 victorias desde su debut profesional en 2012. Ganó el título de Peso Semi-Pesado de RIZIN en 2019 y, tras debutar en la UFC en 2020, capturó el cinturón de esa división en junio de 2022 al vencer a Glover Teixeira. A pesar de renunciar a la corona debido a una lesión en el hombro, a sus 31 años, ha demostrado ser un contendiente formidable con victorias por finalización en la mayoría de sus combates.

Por otro lado, Alex Pereira, profesional desde 2015, cuenta con un impresionante récord de 5-1 en UFC. Después de una destacada victoria sobre Israel Adesanya en el UFC 281 de Nueva York para obtener el título de Peso Mediano, cayó en la revancha en abril de 2023. En lugar de buscar una trilogía, el brasileño hizo su debut en una división más alta en julio, venciendo al excampeón Jan Blachowicz. El escenario está listo para que estos talentosos luchadores brinden un espectáculo inolvidable en UFC 295.

Cartelera del UFC 295

Estelares

Jiri Prochazka vs. Alex Pereira, por el título vacante de Peso Semi-Pesado de UFC.

Sergei Pavlovich vs. Tom Aspinall, por el título interino de Peso Pesado de UFC.

Mackenzie Dern vs. Jessica Andrade; Peso Paja femenino.

Matt Frevola vs. Benoit Saint-Denis; Peso Ligero.

Diego Lopes vs. Pat Sabatini; Peso Pluma.

Preliminares

Steve Erceg vs. Alessandro Costa; Peso Mosca.

Tabatha Ricci vs. Lupita Godinez; Peso Paja femenino.

Mateusz Rębecki vs. Nurullo Aliev; Peso Ligero.

Nazim Sadykhov vs. Viacheslav Borshchev; Peso Ligero.

Primeras Preliminares

Jared Gordon vs. Mark Madsen; Peso Ligero.

John Castaneda vs. Kang Kyung-ho; Peso Gallo.

Joshua Van vs. Kevin Borjas; Peso Pluma.

Dennis Buzukja vs. Jamall Emmers; Peso Pluma.

Horarios

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2:00 (domingo) ESP.

Estelares: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 (domingo) AR | 4:00 ESP.

Pelea principal (horario aproximado): 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ESP.

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium.

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares).

Estados Unidos: ESPN News (preliminares).

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.