En el marco de la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Jáchal, el intendente Matías Espejo puso el eje de su discurso en el ordenamiento de las finanzas municipales y anunció la cancelación de deudas heredadas, marcando ese punto como uno de los principales logros de su gestión.

El acto se desarrolló en el Teatro del Bicentenario del Barrio Fronteras Argentinas, con la presencia de autoridades legislativas, judiciales, fuerzas de seguridad, vecinos y referentes del peronismo sanjuanino. Allí, el jefe comunal trazó un balance del primer tramo de su mandato y delineó los objetivos para el año en curso, con un discurso centrado en la reconstrucción del Estado municipal.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Espejo confirmó el saneamiento de las cuentas públicas. En ese sentido, detalló el pago de $210 millones más honorarios correspondientes a la expropiación para el nuevo edificio del Poder Judicial, una obligación que —según remarcó— fue afrontada íntegramente con fondos municipales.

“Recibimos un municipio paralizado y sin planificación. Hoy podemos decir que ese tiempo quedó atrás. Decidimos enfrentar las deudas con orden y decisión, permitiéndonos mirar a los ojos a cada vecino con la tranquilidad de estar cumpliendo”, afirmó el intendente, quien también reconoció el contexto económico adverso, marcado por la caída de la recaudación y su impacto en la coparticipación.

Más allá del aspecto financiero, el discurso incluyó un repaso por distintas obras y políticas públicas que, según el mandatario, reflejan una gestión activa. Entre ellas, mencionó la construcción de módulos habitacionales de emergencia, el avance de la Ciudad de los Niños, la inauguración de una sala velatoria, la reactivación de la planta de residuos y la expansión de la conectividad con fibra óptica en distintos puntos del departamento.

En materia de infraestructura, también destacó la ampliación del alumbrado público con luminarias LED y nuevas instalaciones sobre la Ruta 474, así como el impulso a iniciativas culturales y deportivas. En ese plano, subrayó el desarrollo de escuelas de iniciación deportiva y el impacto de la Fiesta Nacional de la Tradición 2025, que logró recuperar más de la mitad de la inversión realizada.

El intendente insistió en que todas las obras ejecutadas fueron financiadas con recursos propios, lo que —según sostuvo— da cuenta de una administración responsable en un contexto económico complejo.

En el cierre de su mensaje, Espejo apeló a la unidad política y convocó al trabajo conjunto con el cuerpo de concejales. “El futuro no se espera, el futuro se construye entre todos. No vinimos a prometer lo imposible, vinimos a trabajar con responsabilidad y coraje”, expresó ante el aplauso de los presentes.

En el acto estuvieron figuras del peronismo de San Juan como Cristian Andino, diputado nacional, Juan Caros Quiroga Moyano, presidente del PJ, entre otros.