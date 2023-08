¿Está McGregor? Khabib Nurmagomedov enumeró sus 15 mejores luchadores de la historia

El renombrado integrante del Salón de la Fama de UFC y previo campeón invicto de la categoría de Peso Ligero, Khabib Nurmagomedov, dio para hablar. Claro está que el daguestaní es ampliamente reconocido como uno de los más destacados contendientes de Artes Marciales Mixtas que haya incursionado en esta disciplina deportiva. En las últimas horas, se difundió un listado de los 15 mejores peleadores que pasaron por la jaula, según él.

Numerosos especialistas y colegas combatientes de Nurmagomedov lo posicionan en los escalones más altos de su recuento de los superiores peleadores. Después de todo, mantenerse sin derrotas a lo largo de 29 encuentros profesionales es una tarea ardua, en especial cuando se está compitiendo en la cúspide de la competencia. Tras haberse retirado invicto y en su mejor nivel, ahora analiza desde afuera.

Recientemente, Nurmagomedov dio a conocer en su cuenta de Twitter su clasificación de los "15 principales MMA GOAT", una lista colmada de icónicos nombres de las Artes Marciales Mixtas. Como forma sorpresiva, no colocó su nombre en esa tabla, siendo que para millones de personas en el mundo podría ser incluso el mejor de todos los tiempos dentro del octágono.

Además, como dato no menor, Khabib tampoco incluyó en dicho listado al excampeón de dos divisiones de UFC, Conor McGregor. El irlandés tuvo una tensa relación con Nurmagomedov, por lo que no es sorpresa que no esté dentro. Sin embargo, para muchos, "The Notorious" es el rostro de las Artes Marciales Mixtas en el mundo y el motivo por el cual creció tanto en los últimos años.

El listado de Khabib

15. Dominick Cruz / Frankie Edgar

14. Mirko Cro Cop / Stipe Miocic

13. Dan Henderson / Mauricio Rua

12. Randy Couture / Caín Velásquez

11. Royce Gracie

10. B.J. Penn

9. Israel Adesanya

8. Kamaru Usman

7. José Aldo

6. Henry Cejudo

5. Daniel Cormier

4. Demetrious Johnson

3. Anderson Silva

2. Georges St-Pierre

1. Fedor Emelianenko / Jon Jones