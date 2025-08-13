El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Turismo, y la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan firmaron un convenio que busca fortalecer el turismo en la provincia. El acuerdo estableció una colaboración para dotar de herramientas de información turística a más de 74 estaciones de servicio, facilitando el acceso a datos actualizados para quienes visitan San Juan.

En esta primera etapa, el Ministerio de Turismo entregó más de 300 pegatinas con códigos QR, que se distribuyeron estratégicamente en las estaciones de servicio. Esta acción permite que los turistas, desde diferentes puntos de la provincia, tuvieran acceso inmediato a información sobre destinos, actividades y servicios, con solo escanear el código desde sus dispositivos móviles.

El objetivo principal de esta medida fue capacitar a los trabajadores de las estaciones de servicio para que pudieran brindar una mejor asistencia a los turistas. Con esta herramienta, el personal de las estaciones de servicio, que a menudo son los primeros puntos de contacto para quienes llegan a la provincia, se convirtió en un recurso clave para la promoción turística.

En la firma del convenio, estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Belén Barboza, junto al presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Miguel Caruso, y funcionarios de la secretaría, quienes sellaron el compromiso de trabajar de manera conjunta para mejorar la experiencia de los visitantes en la provincia.