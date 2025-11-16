Este domingo 16 de noviembre, Boca Juniors se medirá con Tigre en La Bombonera desde las 20.15, en el cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido será arbitrado por Darío Herrera, con Fernando Espinoza como encargado del VAR, y contará con transmisión en vivo por ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega tras un triunfo contundente de 2-0 en el Superclásico frente a River, resultado que le aseguró la clasificación a la Copa Libertadores y a los octavos de final del torneo local. Con el objetivo de mantener ese buen momento, Boca necesita ganar o al menos empatar para quedarse con el primer puesto del Grupo A y así definir la siguiente etapa como local.

En caso de una derrota, el equipo podría perder la cima si Unión de Santa Fe gana su partido, desplazándolo al segundo lugar de la tabla.

Para este compromiso, Boca no podrá contar con Lautaro Di Lollo, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar en la defensa será ocupado por Nicolás Figal. Además, en el mediocampo Ander Herrera ingresaría en lugar de Milton Giménez, mientras que Exequiel Zeballos pasará a desempeñarse como atacante.

Por su parte, Tigre, dirigido por Diego Dabove, llega en buen momento tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la penúltima fecha del Grupo B. Actualmente, el 'Matador' se encuentra cuarto con 22 puntos, igualando a Barracas Central y Racing, y a solo uno de Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, quienes buscan clasificar a los playoffs. Una derrota o empate en La Bombonera complicaría sus chances de mejorar su posición, aunque no lo dejaría fuera debido a que Estudiantes y Argentinos se enfrentarán entre sí.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Juan Barinaga; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Director técnico: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías; David Romero e Ignacio Russo. Director técnico: Diego Dabove.

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será una prueba clave para ambos equipos en esta etapa decisiva del torneo.