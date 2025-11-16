River igualó con Vélez y sigue sin asegurar la Libertadores 2026

River Plate igualó 0-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani por la última fecha del Torneo Clausura y dejó comprometida su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El resultado mantiene al equipo de Marcelo Gallardo en el cuarto lugar de la tabla anual, posición que no le asegura su presencia en el certamen internacional. Tanto el Millonario como el Fortín ya están clasificados a los octavos de final del torneo local.

El partido comenzó con un River decidido y protagonista. En los primeros siete minutos generó tres llegadas claras, incluida una definición de Sebastián Driussi que pasó por encima del travesaño tras asistencia de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, con el paso del tiempo Vélez se acomodó mejor en la cancha y equilibró el duelo. Incluso, en el tramo final de la primera mitad, el local dominó el ritmo y creó situaciones importantes que obligaron a trabajar a Franco Armani.

El complemento ofreció un desarrollo dinámico, con ambos equipos generando avances profundos. Thiago Silvero y Tomás Cavanagh tuvieron sus chances para el Fortín, mientras que River respondió con remates de los juveniles Thiago Acosta e Ian Subiabre. Marchiori y Armani fueron protagonistas en los arcos y sostuvieron el empate sin goles. Con este encuentro, el Millonario suma cuatro partidos consecutivos sin convertir.

El 0-0 dejó a River con un margen mínimo para acceder a la Libertadores. Para conseguir el cupo, necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura. Además, permanece en riesgo de perder su posición anual frente a Racing, que podría superarlo si derrota a Newell’s por más de cinco goles. En ese caso, River quedaría obligado a ganar el Clausura para clasificar.

Por su parte, Vélez cerró el campeonato en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos y jugará los octavos de final como local. River terminó sexto con 22 unidades.