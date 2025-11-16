Los rayones en la chapa del auto son un problema común, que suele originarse por limpiezas inadecuadas, pequeños golpes o roces con otras superficies. Sin embargo, existe un método casero sencillo para reducir la visibilidad de estos daños superficiales utilizando pasta de dientes blanca.

Este producto actúa como un abrasivo suave, similar a un compuesto para pulir pintura, ya que sus partículas lijan la capa transparente que recubre la pintura del vehículo. De esta manera, los bordes del rayón se suavizan y el daño se vuelve menos perceptible.

Publicidad

Para aplicar esta técnica, es fundamental limpiar y secar bien la zona afectada. Luego, se debe colocar una pequeña cantidad de pasta de dientes sobre un paño de microfibra limpio y frotar el rayón con movimientos circulares y suaves. Finalmente, se retira el exceso con un paño húmedo y se seca con otro paño suave.

Es importante aclarar que este método es efectivo únicamente en rayones superficiales. En caso de daños más profundos, lo recomendable es acudir a un taller especializado o utilizar productos específicos para la reparación de pintura.

Publicidad

Además, para evitar daños mayores, se debe usar exclusivamente pasta de dientes blanca, descartando las versiones en gel, que podrían transferir color y perjudicar la pintura del auto. También se recomienda no frotar con demasiada fuerza para no causar daños adicionales.

Este truco es una alternativa casera práctica para mantener el aspecto del vehículo, aunque existen otros remedios similares que pueden complementar el cuidado de la pintura y minimizar los rayones.