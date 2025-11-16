Desde el 12 de octubre, Máximo Thomsen, detenido en la cárcel de Melchor Romero, se encuentra aislado del resto de los internos tras protagonizar una pelea con otro preso. A pesar de esta situación, continúa su formación asistiendo a talleres de alfabetización jurídica y derechos humanos que se ofrecen en el establecimiento penitenciario.

Los otros rugbiers condenados cumplen sus penas en distintos sectores de la misma cárcel. Ciro Pertossi, sentenciado a prisión perpetua, está alojado en un pabellón separado y mantiene una rutina que incluye salidas al patio y visitas semanales. Su hermano, Luciano Pertossi, también con prisión perpetua, permanece aislado después de un episodio desmentido por su familia.

Enzo Comelli, condenado a prisión perpetua, participa activamente en actividades colectivas, deportivas y recreativas. Por su parte, Matías Benicelli asiste regularmente a clases y talleres formativos dentro del penal. Blas Cinalli, con una condena de 15 años, sigue la programación habitual que abarca actividades recreativas, talleres y educación física.

Ayrton Viollaz, con una pena similar a la de Cinalli, también se involucra en propuestas educativas y recreativas dentro del penal de Melchor Romero. Finalmente, Lucas Pertossi, el mayor del grupo con 26 años, cumple su condena de 15 años mientras avanza en sus estudios. Según relató su padre, Lucas se inscribió en la carrera de abogacía y participa en talleres de cocina y huerta, buscando aprovechar el tiempo en prisión.