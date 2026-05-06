En un duelo que tuvo de todo —errores, remontadas y hasta contorsionismo en vivo— el Colegio Bilingüe Saint Paul se quedó con la victoria frente al Colegio General Don Toribio de Luzuriaga en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el ciclo de Grupo Huarpe.

El arranque no fue precisamente favorable para el equipo azul. Saint Paul comenzó con el pie izquierdo: ruleta, categoría arte… y respuesta incorrecta. Luzuriaga, más fino en la ejecución, capitalizó de entrada con ciencia y una respuesta correcta que marcó el primer diferencial.

La tendencia se sostuvo en la segunda ronda: Saint Paul volvió a fallar en arte, mientras que el equipo naranja amplió ventaja con un acierto en deporte. Parecía un partido controlado, pero el guion cambió rápido —y fuerte.

En la tercera ronda, Saint Paul ajustó la estrategia y empezó la remontada con historia. Luzuriaga, en cambio, falló en la misma categoría. Ahí se quebró el juego. Desde ese punto, el equipo azul entendió la estrategia: minimizar errores, leer bien la ruleta y no desesperarse.

La cuarta y quinta ronda consolidaron el cambio de liderazgo. Saint Paul evitó el comodín, apostó a la ruleta y respondió con precisión en lengua y geografía, mientras que Luzuriaga acumuló errores que le costaron.

Colegio General Don Toribio de Luzuriaga, 5to 3ra, Nara Arabena y Ludmila Alaniz. FOTO HUARPE.

Ya en la sexta ronda, ambos equipos jugaron el comodín —una decisión más táctica que impulsiva— y respondieron correctamente. Pero la diferencia se terminó de construir en la séptima: Saint Paul acertó en ciencia, Luzuriaga falló en historia.

Y cuando parecía que todo era conocimiento, llegó el diferencial inesperado: show. Lucía Campayo, del equipo azul, sorprendió con un truco de contorsionismo que dejó sin palabras a los conductores. Intentaron replicarlo, pero no salió bien.

En la última ronda, Saint Paul selló la victoria con un acierto en arte, mientras Luzuriaga volvió a fallar en geografía.

Más allá del marcador, en UPD gana el que sabe y el que gestiona mejor la presión. Quien toma decisiones inteligentes y, si puede, también ofrece espectáculo. Saint Paul lo entendió y ganó.

Truco de contorsionismo

La alumna del Colegio Bilingüe Saint Paul, Lucía Campayo, sorprendió con una habilidad fuera de lo común: logró pasar sus brazos de atrás hacia adelante sin soltar las manos. La destreza dejó impactados a los conductores, que intentaron imitarla en vivo, pero no lograron replicar el movimiento. Un momento inesperado que sumó espectáculo y rompió la dinámica del juego.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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