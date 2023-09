Durante la tarde de este jueves, estudiantes de los profesorados de Educación Inicial y Primaria de la Escuela de Nivel Superior General San Martín de Capital se manifestaron marchando por las calles adyacentes a la institución, reclamando por una urgente incorporación de autoridades y mejoras edilicias.

Fueron al menos 200 estudiantes de este establecimiento, los que salieron a las calles con pancartas dirigidas al Ministerio de Educación de San Juan y entonando cánticos con las frases “queremos soluciones” y “queremos autoridades”.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la presidenta del centro de estudiantes del establecimiento, Johana Carrizo, explicó los motivos de la protesta: “Estamos reclamando por la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación ante los reiterados pedidos que hemos realizado solicitando un urgente nombramiento de autoridades. Desde hace casi un año que no tenemos directivos a quien acudir para firmar ciertos trámites necesarios para cursar, rendir o incluso egresarnos”.

A su vez, la referente de los alumnos también aclaró que la protesta es para solicitar mejoras edilicias en la institución. “Nos faltan sillas y bancos, lo que genera que los estudiantes tengan que sentarse dé a tres o incluso hacerlo en el piso. Además, hay aulas sin iluminación y tenemos que cursar a oscuras”, enfatizó.

Además, los alumnos explicaron que al menos unos 50 estudiantes que se han recibido este año, aún no pueden tener su título porque no hay quien firme los papeles necesarios para ello, y destacaron que la próxima semana deberían tener mesas de exámenes, pero pese a la cercanía de la fecha, no han recibido confirmación sobre su realización.

Un problema sin solución

Vale destacar que el pasado 29 de noviembre del año 2022, el Ministerio de Educación de la provincia decidió intervenir esta escuela y nombró a dos directivos temporarios hasta encontrar una solución definitiva. Esa medida fue tomada luego de que varios docentes, alumnos y hasta el personal de maestranza, se quejaran sobre la falta de comunicación y problemas de trabajo entre la directora del nivel superior y el rector de la escuela.

Sin embargo, casi un año después de esa decisión, la Escuela de Nivel Superior General San Martín de Capital continúa sin autoridades definidas, sin las mejoras edilicias necesarias y con sus alumnos en un estado de incertidumbre total.