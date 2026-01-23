Evangelina Anderson contó que deberá operarse de urgencia: qué le pasó

Evangelina Anderson cumplió con un procedimiento médico que esperaba desde hace mucho tiempo para solucionar una disfonía que ya no era circunstancial. La modelo ingresó al quirófano para tratar lesiones en su aparato fonador y compartió cada detalle con sus seguidores en redes sociales.

Antes de la intervención, Anderson anunció: "Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica". Asimismo, precisó la causa médica de su cirugía: "Tengo pólipos en las cuerdas vocales y, finalmente, me los voy a quitar".

Publicidad

El proceso de recuperación será uno de los mayores retos para la influencer, quien deberá permanecer en absoluto silencio. Al respecto, explicó: "Me va a cambiar la voz, tengo que estar como una semana sin emitir una sola palabra, muda". Acompañada por sus doctores y su fonoaudióloga, quien estuvo presente en todo el camino, la modelo reflexionó: "Va a ser muy difícil, pero necesario".

Esta semana de descanso forzado podría afectar su participación en MasterChef Celebrity, programa donde posiblemente necesite un reemplazo si continúa en competencia.

Publicidad

Desde el punto de vista médico, los pólipos vocales pueden surgir por el mal uso de la voz, como gritos fuertes, o por factores como el hipotiroidismo y el consumo de cigarrillos. Aunque aparecen en una sola cuerda, el roce al hablar suele terminar afectando a ambas, provocando ronquera en pocos días. Si bien Evangelina Anderson no reveló el origen específico de su afección, optó por la cirugía tras considerar que el descanso y el tratamiento no eran suficientes en su caso.