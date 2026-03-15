La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa un momento de pesar tras conocerse el fallecimiento de Horacio “Negro” Córdoba, histórico preceptor de la Escuela Industrial y referente del sindicalismo docente en la provincia.

Córdoba fue uno de los impulsores de la creación del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SidUNSJ), organización en la que desarrolló una intensa actividad gremial a lo largo de los años. Dentro del espacio ocupó distintos roles y durante un largo período se desempeñó como secretario gremial, participando en diversas instancias vinculadas a la defensa de los derechos laborales del sector.

Además de su trabajo en el ámbito local, también tuvo participación en estructuras sindicales a nivel nacional. Integró la Mesa Ejecutiva de Conadu y formó parte del Suten, ámbitos de articulación gremial que, con el tiempo, contribuyeron al surgimiento del SiDUNSJ.

Hasta el momento de su fallecimiento continuaba ligado a la actividad sindical como congresal del gremio docente universitario.

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La noticia se difundió rápidamente entre docentes, estudiantes y trabajadores de la casa de estudios, donde Córdoba era conocido por su compromiso con la educación pública y su participación en la organización sindical.

Desde el SidUNSJ lo despidieron a través de un mensaje en redes sociales en el que manifestaron su acompañamiento a familiares, colegas y miembros de la comunidad universitaria ante la pérdida.

Por su parte, un referente , Esteban Vergalito, también expresó su despedida con un mensaje en el que agradeció su trayectoria y su aporte a la organización gremial. “Gracias por lo enseñado y aprendido. Gracias por lo luchado y defendido. Gracias por lo construido y compartido”, señaló en su publicación.