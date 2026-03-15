La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se mostró en la avenida Corrientes junto al gendarme Nahuel Gallo durante una salida nocturna al teatro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La dirigente libertaria asistió a una función de la obra “¿Qué somos?”, protagonizada por su esposo, el actor y abogado Guillermo Yanco, que se presenta en el Nuevo Teatro La Casona. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora llegó al lugar acompañada por un pequeño grupo en el que se encontraba el gendarme.

A través de sus redes sociales, Bullrich compartió una imagen del encuentro y escribió: “Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (sí, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía”.

La presencia de Gallo en la salida pública se da pocos días después de su regreso a la Argentina, luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela. Su caso generó repercusión diplomática y fue seguido de cerca por autoridades nacionales durante el período de detención.

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Bullrich mantuvo un rol activo en ese proceso. Días atrás recibió al gendarme en el Senado para dialogar sobre su experiencia durante el cautiverio y sobre las gestiones que se realizaron para lograr su liberación.

Antes de asistir al teatro, la senadora también participó de la segunda jornada del festival musical Lollapalooza 2026, realizado en el Hipódromo de San Isidro, donde se la vio recorriendo el predio y saludando al público.

La imagen junto a Gallo en la tradicional avenida Corrientes se difundió en redes sociales y volvió a poner en escena al gendarme argentino, cuyo caso tuvo repercusión internacional durante el tiempo que permaneció detenido en territorio venezolano.