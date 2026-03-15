Las interrupciones del servicio eléctrico suelen generar reclamos de los usuarios, pero no siempre derivan automáticamente en sanciones para la empresa distribuidora. El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, explicó cuáles son las condiciones que establece el contrato de concesión para que se apliquen multas a la distribuidora Naturgy. Durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, Ferrero detalló que el contrato fija parámetros de calidad de servicio que la empresa debe cumplir.

“En general, si en una casa hubo más de seis cortes de más de tres minutos o la duración acumulada superó las seis horas, hay multa porque no se cumple con el estándar establecido en la concesión”, explicó el funcionario.

Según indicó, las sanciones buscan incentivar mejoras en la calidad del servicio. “Esto tiene como objetivo que, por intermedio de la multa, se incentive a la empresa a que invierta para que no haya cortes”, señaló.

Ferrero también aclaró que el contrato establece que la responsabilidad de la empresa es cumplir con resultados concretos en la prestación del servicio eléctrico. “La obligación de la empresa es de resultados y esto quiere decir que debe cumplir con los parámetros de calidad del servicio; cómo lo hace es asunto de la empresa”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario reveló que el organismo regulador aplicó recientemente una sanción significativa a la distribuidora. “La última multa que se aplicó en el último semestre fue de más de $2.000 millones”, indicó.

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Además, explicó qué sucede con los fondos provenientes de esas sanciones. “Ese dinero íntegramente va a parar a descuentos en las facturas de los usuarios o a la integración del fondo de contención tarifaria, que también se traduce en beneficios en las boletas”, detalló.

Ferrero también se refirió a los límites que establece el contrato de concesión respecto a las penalidades que puede recibir la empresa. Según explicó, el acuerdo contempla un escenario extremo en el que la concesión podría rescindirse si las sanciones alcanzaran determinado nivel.

“El contrato de concesión se cae si la empresa supera el 10% de su facturación en sanciones”, afirmó. Sin embargo, aclaró que ese escenario hoy está lejos de concretarse. “La empresa factura alrededor de 30.000 millones de pesos anuales y las sanciones no alcanzan ese nivel”, concluyó.

De esta manera, desde el organismo regulador provincial explicaron que las multas están vinculadas al cumplimiento de indicadores técnicos específicos y que su objetivo principal es garantizar la calidad del servicio eléctrico para los usuarios de San Juan.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE