Andrés Ciro Martínez sorprendió a sus seguidores después de compartir una foto junto a su novia Luciana 'Luli Bass' Valdés durante su visita al Lollapalooza Argentina. La imagen, publicada en sus historias de Instagram, rápidamente se viralizó entre los fanáticos del músico y del rock nacional.

La foto de Ciro Martínez con Luli Bass que revolucionó las redes. (Foto: Instagram/ciroylospersasoficial)

La postal fue tomada en el predio del festival, en el Hipódromo de San Isidro, donde ambos aparecen sentados y sonrientes mientras disfrutan del evento. Junto a la imagen, el cantante escribió: “En el Lula con la Luli”, en referencia al Lollapalooza y a su pareja, acompañando el mensaje con un emoji de enamorado.

El gesto romántico llamó la atención de los usuarios en redes sociales y generó miles de reacciones. Incluso, algunos seguidores compartieron capturas de la publicación y celebraron la relación de la pareja con comentarios como “Por ellos creo en el amor”.

El romance entre el músico y la bajista se conoció públicamente en los últimos meses, aunque la relación habría comenzado alrededor de un año antes. Fue la propia Luli Bass quien terminó confirmando el vínculo en redes sociales cuando le dedicó un mensaje de cumpleaños al cantante con la frase “Feliz cumpleaños, mi amor”.

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Bass se incorporó a la banda Los Piojos en 2024 para el regreso del grupo a los escenarios, ocupando el lugar del histórico bajista Micky Rodríguez. Desde entonces, además de compartir escenario, la relación con el músico se consolidó también fuera del ámbito artístico.