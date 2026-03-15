Un momento de fuerte controversia se vivió durante el festival Lollapalooza Chile 2026, cuando una banda proyectó en las pantallas del escenario imágenes editadas de distintos líderes políticos con una esvástica en la frente, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei. El episodio ocurrió durante la presentación del grupo chileno Candelabro en el Parque O’Higgins, en Santiago.

La proyección formó parte de los visuales del show mientras la banda interpretaba un cover de la canción “Ultraderecha”, del histórico grupo chileno Los Prisioneros. En ese momento aparecieron imágenes de varias figuras políticas con el símbolo nazi dibujado en el rostro, lo que generó sorpresa entre los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Entre las figuras que aparecieron en las pantallas también se encontraban el expresidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el dirigente chileno José Antonio Kast, todos representados con la misma simbología.

El episodio ocurrió durante la edición 2026 del festival, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, que se desarrolla entre el 13 y el 15 de marzo en Santiago de Chile y convoca a miles de personas cada año.

Publicidad

Las imágenes generaron un intenso debate en redes sociales y en medios de comunicación. Mientras algunos usuarios interpretaron la intervención como una crítica política por parte de los artistas, otros cuestionaron el uso de simbología nazi en el espectáculo y el hecho de que el festival permitiera la proyección durante el show.