Una adolescente de 17 años murió este sábado tras sufrir un grave accidente mientras conducía un vehículo utilitario tipo UTV dentro de un barrio privado en la localidad de Río de los Sauces, en la provincia de Córdoba. El rodado volcó por causas que todavía se investigan y la joven sufrió heridas de extrema gravedad.

El episodio ocurrió durante la mañana en un predio ubicado sobre calle 15 de esa localidad. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la menor circulaba dentro de la propiedad privada cuando perdió el control del vehículo todoterreno y el UTV terminó volcando.

Tras el accidente, la adolescente fue asistida en el lugar por personal de emergencia y trasladada de inmediato al dispensario local, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarla al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para una atención de mayor complejidad.

Sin embargo, pese al rápido traslado y a los esfuerzos del personal de salud, la joven murió poco después de ingresar al centro de salud. Según trascendió, había sufrido lesiones muy graves producto del vuelco del vehículo.

Publicidad

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió el accidente dentro del predio privado y qué factores provocaron el vuelco del UTV. Hasta el momento no se difundió la identidad de la víctima y se espera el resultado de las pericias para esclarecer el hecho.