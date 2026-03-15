Un cuidacoches resultó herido de bala luego de que un hombre le disparara durante una discusión ocurrida en la vía pública en la provincia de Mendoza. El agresor fue detenido por la Policía tras el ataque, que se produjo en la localidad de Dorrego, en el departamento de Guaymallén.

El episodio ocurrió el sábado por la noche en la zona de calle Castellanos, entre Brandsen y Costanera, a pocas cuadras del estadio del club Godoy Cruz. Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó con una discusión entre ambos hombres que fue escalando hasta que el agresor sacó un arma y efectuó varios disparos contra la víctima.

El cuidacoches, de 47 años, recibió al menos un impacto de bala y fue asistido por personal de emergencia que lo trasladó a un hospital para recibir atención médica. Vecinos de la zona habían alertado previamente a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Tras el ataque, efectivos policiales lograron detener al presunto agresor, un hombre de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho y las responsabilidades en el episodio.

Publicidad

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que trabaja para determinar cómo se inició la discusión y qué motivó el uso del arma en plena vía pública.