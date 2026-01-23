Evangelina Anderson está de novia con el ex de una famosa: quién es

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas ha concluido de forma definitiva tras una serie de desencuentros públicos. El joven demostró su malestar luego de que la modelo describiera su vínculo como parte del espectáculo, marcando una ruptura que parece irreversible mientras ella disfruta de su soltería. Actualmente, Anderson estaría vinculada sentimentalmente con Maximiliano Appap, el vocalista de la banda 18 kilates y expareja de Lucila "La Tora" Villar.

Según se informó en el programa LAM, la modelo fue vista recientemente en un contexto de absoluta reserva. Carolina Molinari brindó detalles precisos sobre el encuentro: "El sábado pasado, la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida. Él es Maxi Kilates".

Publicidad

No obstante, este nuevo acercamiento ha generado advertencias inmediatas por parte de personas cercanas al entorno de su expareja, como Marisa Brel, quien le sugirió a Anderson alejarse del músico afirmando que "Le hizo de todo, todo lo que está mal".

El pasado afectivo de Appap fue descripto con crudeza por los panelistas del ciclo televisivo. Pepe Ochoa explicó que la ruptura con "La Tora" se produjo debido a reiteradas infidelidades y maltratos: "Ella (la Tora) se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho".

Publicidad

Por su parte, Juli Argenta aportó el testimonio de una mejor amiga que también fue pareja del cantante, calificándolo de forma lapidaria: "Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos, se portó muy desprolijo con las madres, ojalá esté acomodado ese tema".