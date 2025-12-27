La modelo Evangelina Anderson respondió de manera tajante cuando le preguntaron si volvería con su exesposo, el exfutbolista Martín Demichelis, durante una reciente entrevista. Su declaración puso fin a especulaciones y rumores que se habían difundido en distintos medios y redes sociales.

Anderson, actualmente centrada en su carrera y proyectos personales, dejó claro que no planea retomar la relación sentimental con Demichelis. La modelo se expresó con firmeza respecto de su decisión, enfatizando su postura sobre el tema.

La relación entre Anderson y Demichelis fue muy seguida por la prensa y el público durante los años en que estuvieron juntos, dado que ambos son figuras conocidas dentro del ambiente del fútbol y el espectáculo. Desde su separación, diversas especulaciones sobre posibles reconciliaciones habían circulado, especialmente en redes, donde típicamente se intensifican los rumores sentimentales de personalidades públicas.

La respuesta de la modelo ha sido ampliamente compartida por sus seguidores y medios de espectáculos, quienes destacaron la claridad de su postura y el cierre de cualquier posibilidad de revivir la relación.