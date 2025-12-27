Publicidad
Evangelina Anderson fue tajante sobre volver con Martín Demichelis

La modelo Evangelina Anderson fue consultada sobre una posible reconciliación con el exfutbolista Martín Demichelis y ofreció una respuesta contundente, marcando distancia de los rumores románticos que circulan en redes sociales y medios.

POR REDACCIÓN

Hace 11 horas
Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una historia de amor de casi 20 años que terminó en escándalo. (Archivo)

La modelo Evangelina Anderson respondió de manera tajante cuando le preguntaron si volvería con su exesposo, el exfutbolista Martín Demichelis, durante una reciente entrevista. Su declaración puso fin a especulaciones y rumores que se habían difundido en distintos medios y redes sociales.

Anderson, actualmente centrada en su carrera y proyectos personales, dejó claro que no planea retomar la relación sentimental con Demichelis. La modelo se expresó con firmeza respecto de su decisión, enfatizando su postura sobre el tema.

La relación entre Anderson y Demichelis fue muy seguida por la prensa y el público durante los años en que estuvieron juntos, dado que ambos son figuras conocidas dentro del ambiente del fútbol y el espectáculo. Desde su separación, diversas especulaciones sobre posibles reconciliaciones habían circulado, especialmente en redes, donde típicamente se intensifican los rumores sentimentales de personalidades públicas.

La respuesta de la modelo ha sido ampliamente compartida por sus seguidores y medios de espectáculos, quienes destacaron la claridad de su postura y el cierre de cualquier posibilidad de revivir la relación.

