Evangelina Anderson rompió el silencio en una entrevista con Martín Cirio sobre el fin de su relación de 18 años con Martín Demichelis. La modelo detalló que su alejamiento inicial del país fue una necesidad emocional: “Me quedé a sanar en México muchos meses y, cuando me sentí preparada, volví a Argentina”, debido a que “tenía que sanar para bancarme todo lo que se me iba a venir después de que yo diga que era real lo de la separación. Tenía que estar muy fuerte”.

Pese a la ruptura, reivindicó su pasado público asegurando que “yo todo lo que mostré en mis redes era real. Yo fui muy feliz. Yo soy muy auténtica. Yo mostraba mi vida real. Cuando me separé, se me cayó el mundo encima”.

Respecto a los motivos que la llevaron a finalizar el vínculo, Anderson fue contundente: “Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, en el universo y en las energías y todo eso. Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda y menos ciega”.

En medio de este proceso, también recordó el origen de su pelea con Wanda Nara, señalando que en aquel entonces la empresaria “pegó el grito en el cielo”.

El camino hacia la recuperación no fue sencillo, pero la modelo intentó mantener una perspectiva optimista: “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es 'tengo mi familia sana, viva'. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”.

Su principal sostén fueron sus hijos Bastian, Lola y Emma, por quienes intentó mostrar entereza: “Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos. Yo trataba de estar bien para ellos. Ellos notaban que algo estaba mal y yo necesitaba el doble de fortaleza para que ellos sientan que estaba todo bien, cuando en realidad la familia se estaba desmoronando”.

Evangelina concluyó reflexionando sobre el impacto en su salud y su estado actual: “Fue muy duro, estuve muy mal, estuve hasta enferma. Pero salí adelante y acá estoy, hoy estoy agradecida de todo lo que pasó”.