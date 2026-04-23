Furia Scaglione y Coty Romero marcaron un hito en el mercado internacional con su participación en el programa español "La cárcel de los gemelos". Las argentinas negociaron contratos con cifras que superan ampliamente los ingresos de la televisión local al pactar un piso de quince mil euros por apenas dos semanas de trabajo.

Al pesificar esa suma el monto alcanza los $24.334.042. La brecha económica es evidente ya que en el reality local el sueldo mínimo semanal es de ciento treinta y siete mil pesos. Un participante argentino debería permanecer en la casa ciento setenta y siete semanas para igualar lo ganado por las jóvenes en el exterior.

Otros certámenes regionales en Colombia y México también ofrecen mejores pagos que la televisión argentina actual. La presencia de las jugadoras generó picos de entre uno coma seis y uno coma siete millones de conectados en YouTube. La producción española decidió terminar el ciclo "bien arriba" tras la partida de las concursantes porque consideraron que el contenido se resentía sin ellas.

Mientras tanto en Argentina se analiza que la edición actual se extienda hasta septiembre pidiendo disponibilidad a los empleados. Para el futuro se busca que el programa "vuelva a las fuentes" con un casting de personas desconocidas en las temporadas de dos mil veinticinco o dos mil veintisiete. También se baraja la posibilidad de que figuras españolas como Falete lleguen al país para capitalizar la retroalimentación entre el streaming y la pantalla tradicional.