Un violento hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en el departamento Chimbas, donde delincuentes armados cometieron un robo y fueron detenidos tras una intensa persecución policial que incluyó un choque y una fuga a pie por distintos sectores de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se originó en jurisdicción de la Comisaría 23°, desde donde se emitió el alerta tras el ilícito. De inmediato, efectivos de distintas dependencias montaron un operativo cerrojo para dar con los sospechosos, con participación de la Unidad Operativa Centenario, Chimbas Sur y Chimbas Este.

Durante el despliegue, los uniformados lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban los presuntos autores, lo que dio inicio a una persecución a alta velocidad. En plena huida, el rodado perdió el control y terminó colisionando, obligando a los ocupantes a abandonar el auto y continuar la fuga a pie.

En un intento desesperado por escapar, los delincuentes se arrojaron al canal Benavídez, aunque fueron seguidos de cerca por los efectivos. La persecución continuó hasta inmediaciones del barrio General Acha, donde finalmente los sujetos fueron aprehendidos tras un operativo coordinado.

Al momento de la detención, la Policía secuestró un arma de fuego que habría sido utilizada durante el robo, elemento clave para la causa. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las investigaciones para determinar su participación en otros hechos delictivos en la zona.