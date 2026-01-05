Éxito sanjuanino en el Pre Cosquín: tres grupos avanzan a la final

Con un resultado histórico y prometedor, la delegación de San Juan cosechó importantes victorias en la primera ronda del 54º Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, clasificando a tres de sus expresiones artísticas a la gran final nacional que se disputará el próximo fin de semana en Cosquín, Córdoba.

Los embajadores locales se alzaron como ganadores en tres categorías clave. Martina "La Cuyanita" Pizarro, de apenas 17 años, hizo historia al coronarse en la nueva categoría Solista de Malambo Femenino, convirtiéndose en la primera mujer de la delegación sanjuanina en lograr este hito. En la categoría Conjunto de Baile Folklórico, el recientemente formado Ballet Ikaika obtuvo un pasaplete directo a la final en su primera participación absoluta en el certamen. Completa el podio sanjuanino el grupo La Sajuriana, que se impuso en la competitiva categoría Conjunto de Malambo.

Camino a la Final

Luego de sus destacadas presentaciones en el escenario Atahualpa Yupanqui, estos artistas se preparan ahora para el desafío mayor. Los días 17 y 18 de enero tendrá lugar la ronda final, donde competirán con los mejores valores de todo el país por un lugar en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

La delegación de San Juan, compuesta por 80 personas entre artistas, docentes y staff, contó con el apoyo integral del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reflejando un trabajo mancomunado para potenciar la cultura local.

Los Protagonistas de la Hazaña

Ballet Ikaika: Un conjunto de más de 30 bailarines, dirigidos por [Nombre del Director, si se conoce], que logró un debut soñado. Su energía y sincronía los llevaron directamente a la final, demostrando la vitalidad de la nueva generación folklórica sanjuanina.

Martina "La Cuyanita" Pizarro: Con una zapada firme y llena de carácter, esta joven talento no solo ganó su categoría, sino que abrió un camino inspirador para otras mujeres en la disciplina del malambo.

La Sajuriana: Un grupo consolidado de malambo que, con la potencia y precisión característica, demostró una vez más el alto nivel técnico y la pasión que San Juan imprime a esta tradición.

La clasificación de estos tres representantes posiciona a San Juan como una de las provincias con mayor presencia en las finales del Pre Cosquín 2026, generando expectativa y orgullo en la comunidad cultural local.