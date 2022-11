El día domingo 27 de noviembre una mujer quedó en gravísimo estado por una explosión en su departamento. Aunque las causas todavía se investigan, la principal hipótesis se relaciona con una fuga de gas en el calefón que habría provocado el estallido dentro del departamento.

Enrique Graffigna, jefe técnico de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, fue consultado por DIARIO HUARPE sobre las condiciones en las que se encontraba el consorcio, ya que algunos vecinos de la víctima lo pusieron en duda.

Graffigna separó dos cuestiones, por un lado, las instalaciones y por otro, las condiciones edilicias. Con respecto a las instalaciones de servicios, la DPDU no tiene nada que ver.

El trámite de final de obra no tiene ninguna relación con la instalación del gas o la explosión del calefón, sino que eso depende los organismos que regulan estos servicios, en el caso del gas Ecogas, en el caso de la luz, Energía San Juan y en el caso del agua y desagües, Osse.

“Hemos visto el expediente, el Consorcio tiene el plano aprobado, tiene inspecciones realizadas y lo que no tiene es el final de obra que está en trámite” dijo Enrique.

El final de obra es la condición necesaria para que puedan inscribirlo como propiedad horizontal y se pueda escriturar para posteriormente comercializarlo. Si el propietario no quiere vender el inmueble, el final de obra no es necesario.

El especialista declaró que el trámite no se demora mucho. Según dijo, si la construcción es prolija, el final de obra se puede obtener en el lapso de 30 días.

“Si durante la obra, hubo subrepticia, es decir, que se modificó y no se declaró o que no ha habido inspecciones, puede sufrir algunas demoras” aclaró Graffigna.

A pesar de que el Consorcio no contaba con el final de obra, no es algo que influye en las hipótesis de la explosión, ya que no tiene nada que ver con cuestiones edilicias, sino con las instalaciones de gas de los departamentos.

El jefe técnico recomendó tanto a inquilinos como a propietarios que exijan a los vendedores revisar todas las habilitaciones previamente a mudarse para asegurar que todos los controles e inspecciones se han realizado correctamente.

“Hay una proliferación de estos conjuntos de departamentos en San Juan que los hacen de forma totalmente subrepticia” justificó Graffigna.

El problema no es solo para los inquilinos, porque el inquilino como última opción tiene la posibilidad de no alquilar y optar por otra vivienda para vivir en el caso de que las habilitaciones no estén en regla. Según dijo Enrique, el problema es con los propietarios a la hora de vender y comprar inmuebles, ya que sin el final de obra habilitado la vivienda no se puede escriturar.

“Vemos muchas estafas con este tema, sobre todo con la venta y compra de departamentos” aseguró Graffigna. Y recomendó que todos aquellos que vayan a comprar un inmueble, exijan firmemente el final de obra porque termina siendo un problema a futuro.

Sobre la cantidad de inspectores, el Jefe Técnico de la DPDU había sido consultado anteriormente por DIARIO HUARPE, cuando dos mujeres cayeron de un ascensor “improvisado” que habían construido los vecinos en los monoblock del barrio Rivadavia Norte. En ese momento había dicho que, en cuanto al cuerpo de inspectores con los que cuenta la repartición, Graffigna explicó que son entre siete u ocho empleados que se dividen en Inspectores de Obra e Inspectores de Denuncia. "Tenemos pocos inspectores y hay mayoría que son de obra, aunque ellos también pueden actuar de oficio", aclaró.