¡Explotó! Fuertes palabras de José Mourinho tras ser eliminados de Coppa Italia

Por la Coppa Italia, la Roma de José Mourinho quedó eliminada y el DT portugués explotó. Chocaron contra Cremonese en el Estadio Olímpico y se quedaron sin el objetivo principal. Con Paulo Dybala en el banco de suplentes, fueron derrotados por 2-1 como local y perdieron en las semifinales del certamen. Por ese motivo, el entrenador luso no se guardó nada en conferencia de prensa.

Al comienzo de sus dichos, José Mourinho le dijo a los presentes: "Hicimos un primer tiempo horrible, a un nivel muy bajo. En el segundo nos castigaron con un error individual fuera de contexto, luego vi una buena reacción y nuestros rivales se defendieron con mucha gente. Felicitaciones al Cremonese, que consiguió dos grandes victorias con el Napoli y contra nosotros".

"Y si tenemos en cuenta que el año pasado ellos estuvieron en la Serie B, los méritos son aún mayores", agregó luego, mostrándose muy furioso por el resultado en contra. Claro está que la Roma era uno de los candidatos a ganar el título, con un gran presente. Por ello, quedar afuera de la competencia contra un equipo que tiene un momento turbulento, no lo esperaba casi nadie.

Gran enojo de Mourinho

Por otra parte, luego de lo que fue la derrota ante Napoli del pasado fin de semana, José Mourinho comparó los encuentros y fue muy crítico con sus jugadores: "Ahora veamos el próximo partido sin olvidar señalar, eso sí, que nuestra plantilla tiene problemas con las rotaciones y por tanto jugar tres partidos en una semana. En Nápoles merecíamos un resultado diferente, hicimos un gran partido y dije que estaba orgulloso a pesar de la derrota, no puedo decirlo hoy".

"Antes del partido el cuerpo médico me dijo que algunos jugadores estaban en riesgo y también tenemos un partido el sábado (contra Empoli) y entonces lo pienso. Si dejo jugar a Dybala y luego se lesiona y está fuera por un mes, tal vez clasifiques pero luego se queda fuera. Desafortunadamente, si cambio jugadores y el equipo no está bien, es un problema, si no los cambio y se lastiman, siempre es un problema", sentenció el portugués.