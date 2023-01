FA Cup: hora, TV y formaciones de Oxford United vs. Arsenal

Por la tercera ronda de la FA Cup 2022/23, el Oxford United chocará con Arsenal en un gran encuentro. Ambos elencos de Inglaterra se miden frente a frente este lunes 9 de enero en la competencia más antigua de la historia del fútbol. El espectáculo se llevará a cabo en el Kassam Stadium y se espera un marco repleto de fanáticos para alentar a sus respectivos clubes.

Cabe resaltar que los "The U's Yellows" llegan a este compromiso después de dejar en el camino a Exeter City en la segunda ronda del certamen. Eso, tras vencerlo por 4-1 en condición de local, con los goles de Matty Taylor, Billy Bodin (en dos oportunidades) y Cameron Brannagan. Ahora, quieren dar el golpe ante el líder de la Premier League, en un duelo que no será nada fácil para Oxford United.

Por su parte, los "Gunners" aún no han dicho presente en esta edición de la competencia, por lo que será su presentación oficial en el torneo interdivisional. Arsenal llega con una gran temporada en la espalda, siendo uno de los mejores equipos del planeta en el presente. Por ese motivo, los de Mikel Arteta tienen todas las fichas en la previa para quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Posibles formaciones

Oxford United: McGinty; Anderson, Moore, Long, Brown; Bate, McGuane, Brannagan; Wildschut, Taylor, Goodrham.

Arsenal: Turner; Cedric, Holding, Tomiyasu, Tierney; Vieira, Elneny, Lokonga; Marquinhos, Nketiah, Smith Rowe.

Horarios de Oxford United vs. Arsenal

Argentina: 17.00 horas.

Uruguay: 17.00 horas.

Brasil: 17.00 horas.

Chile: 17.00 horas.

Paraguay: 17.00 horas.

Bolivia: 16.00 horas.

Venezuela: 16.00 horas.

Colombia: 15.00 horas.

Ecuador: 15.00 horas.

Perú: 15.00 horas.

México: 14.00 horas.

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 horas ET.

España: 21.00 horas.

Transmisión

Star+ y ESPN: Sudamérica y México.

ESPN+: Estados Unidos.

DAZN, DAZN 1 y DAZN Bar: España.