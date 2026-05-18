La Policía de San Juan junto al Ministerio Público Fiscal de San Juan activaron el programa San Juan Te Busca para dar con el paradero de un hombre desaparecido en la provincia. Se trata de Rodrigo Olmos Allende, un ciudadano argentino de 36 años, cuya búsqueda fue difundida oficialmente por las fuerzas de seguridad locales.

Según la ficha emitida, el hombre mide aproximadamente 1,90 metros, tiene contextura física mediana, tez trigueña, ojos marrones, rostro ovalado, nariz recta, boca mediana con labios gruesos y cabello corto ondulado de color castaño, además de barba corta negra.

Datos difundidos por la Policía de San Juan.

Las autoridades informaron también señas particulares que podrían facilitar su identificación. Olmos Allende posee un tatuaje con el nombre “CIRO” en el antebrazo izquierdo y otro tatuaje en el hombro derecho que se encuentra parcialmente borrado.

El operativo de búsqueda es coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco de los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

Desde la Policía de San Juan solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al sistema de emergencias 911, de manera anónima.