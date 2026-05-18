Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, quedó bajo investigación judicial tras un ataque con arma blanca que dejó a un hombre en grave estado.

El hecho se produjo en el marco de una causa vinculada a una denuncia por presunto abuso sexual contra un niño de 3 años, situación que derivó en una investigación paralela a cargo de la Justicia local.

De acuerdo con la información preliminar, el menor fue trasladado desde Puerto Deseado hacia Pico Truncado para recibir atención médica especializada y realizar estudios correspondientes al caso.

En ese contexto, el padre del niño habría localizado al hombre señalado en la denuncia y lo atacó con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad.

El agresor fue detenido por personal policial tras el episodio y quedó a disposición de la Justicia, mientras se analizan las circunstancias previas al hecho.

El hombre herido permanece internado en terapia intensiva bajo observación médica, sin que hasta el momento se hayan difundido partes oficiales sobre su evolución clínica.

Versiones periodísticas indicaron que la víctima del ataque sería integrante de la Prefectura Naval Argentina, aunque esa información no fue confirmada por fuentes oficiales.

La investigación judicial avanza bajo estricta reserva debido a la participación de un menor de edad, con el objetivo de esclarecer tanto la denuncia original como el ataque posterior y determinar las responsabilidades en ambas causas.