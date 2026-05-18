La provincia de San Juan participó este lunes del Consejo Federal de Precursores Químicos desarrollado en San Carlos de Bariloche, un encuentro nacional orientado a fortalecer la coordinación entre Nación y las provincias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La reunión tuvo un dato político destacado: fue la primera vez que este consejo se realizó fuera de Buenos Aires, en una señal de federalización de las políticas de seguridad.

En representación del Gobierno provincial estuvo el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quien participó de las jornadas de trabajo junto a funcionarios nacionales, ministros provinciales, representantes de fuerzas federales y especialistas en inteligencia criminal.

El encuentro fue encabezado por Alejandra Monteoliva y tuvo como eje principal el fortalecimiento de estrategias conjuntas para evitar el desvío ilegal de sustancias químicas utilizadas por organizaciones criminales para la producción de drogas.

Durante la apertura, las autoridades nacionales remarcaron la necesidad de consolidar una política de seguridad con mirada federal y profundizar la cooperación entre las distintas jurisdicciones. En ese contexto, se advirtió que el narcotráfico dejó de operar únicamente mediante estructuras tradicionales y pasó a funcionar a través de redes criminales globales que utilizan rutas terrestres, aéreas y fluviales, además de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas.

Frente a ese escenario, los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la inteligencia criminal, avanzar en sistemas integrados de información y mejorar la capacidad preventiva y operativa de las fuerzas de seguridad en todo el país.

La participación de San Juan se enmarca en una política provincial que busca sostener el trabajo articulado con Nación y otras provincias para mejorar los mecanismos de prevención del delito organizado. Desde la Secretaría de Seguridad vienen impulsando además una agenda de profesionalización y modernización de las fuerzas, con foco en la capacitación y el intercambio de información estratégica.

Las jornadas incluyeron cuatro módulos técnicos vinculados al control de precursores químicos en el comercio internacional, actualización normativa, investigación criminal y diagnóstico estratégico. Además, hubo espacios de intercambio entre las provincias para compartir experiencias y herramientas de actuación frente al avance del narcotráfico.

El encuentro en Bariloche dejó además una señal política respecto de la necesidad de abordar el combate contra el crimen organizado desde una perspectiva coordinada y federal, con participación activa de todas las jurisdicciones del país.