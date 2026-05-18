El programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) llevó adelante una nueva jornada de formación técnica destinada a vecinos de los departamentos Ullum y Chimbas.

La actividad reunió a más de 30 alumnos que participaron de capacitaciones básicas en electricidad y plomería, en el marco de las propuestas de formación y autoempleo impulsadas por el gobierno provincial encabezado por Marcelo Orrego.

El cierre de las capacitaciones se desarrolló en la Unión Vecinal de Villa Obrera, donde los participantes aplicaron en un entorno real los conocimientos adquiridos durante la cursada.

La jornada reunió a alumnos de Ullum y Chimbas para realizar trabajos prácticos en Villa Obrera.

En la jornada trabajaron alumnos de los cursos de Mantenimiento Integral de Cabañas, dictado previamente en Ullum, y de Mantenimiento Edilicio Integral, desarrollado en Chimbas.

Como parte de la práctica, los asistentes realizaron una instalación eléctrica completa en el salón de la unión vecinal, una mejora que permitirá poner en funcionamiento el espacio para actividades comunitarias.

Los participantes del programa aplicaron sus conocimientos en un espacio comunitario de Chimbas.

La actividad contó con la presencia de Luciana Cuk, quien acompañó a los alumnos durante la jornada y recorrió las instalaciones donde se realizaron las tareas.

Desde el programa señalaron que estas acciones buscan fortalecer la capacitación en oficios y generar herramientas de inserción laboral y autoempleo en distintos departamentos de la provincia.