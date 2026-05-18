Fabio Alberti llega a San Juan con el regreso de Peperino Pómoro

El humor absurdo de los años noventa volverá a escena en San Juan. El actor y humorista Fabio Alberti llegará a la provincia con “La Apocalipsis existe”, un espectáculo protagonizado por Peperino Pómoro, uno de los personajes más recordados del histórico ciclo televisivo Cha Cha Cha. La función será el sábado 23 de mayo, a las 21, en el Cine Teatro Municipal de Capital.

La propuesta funciona como un “spin off” teatral del ficticio líder espiritual nacido en los sketches de “Todos juntos en capilla”, uno de los segmentos más emblemáticos del programa humorístico emitido en los años noventa. Según explicó Alberti, la idea surgió luego de la gira nacional de “Cha Cha Cha Volumen 2”, espectáculo que compartió junto a Alfredo Casero.

Un show con ritmo teatral y múltiples personajes

“La Apocalipsis existe” tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto y combinará sketches, cambios rápidos de personajes, material audiovisual e interacción permanente con el público. Además de Peperino Pómoro, aparecerán otros personajes históricos interpretados por Alberti, como Beto Tony y su Muñeco, el Ángel de Britos, María Magdalena Ruiz Guiñazú y el Sorobongo Líder Supremo Maryland de la Iglesia Peperianal.

“Va súper rápido. Tengo apenas 30 segundos para cambiarme entre personajes. Hay videos y muchas situaciones que sostienen el ritmo del show”, explicó Alberti.

El humorista sostuvo además que mantiene intacta la lógica humorística con la que construyó su carrera televisiva. “Sigo creyendo en el mismo humor porque es lo que me sale naturalmente. Si hiciera otra cosa sería forzado”, afirmó.

Consultado sobre los cambios culturales y los límites del humor actual, Alberti fue categórico: “Mis límites me los pongo yo, no voy a permitir que me los ponga nadie”.

La presentación en San Juan será el sábado 23 de mayo, desde las 21, en el Cine Teatro Municipal. Las entradas tienen valores entre $20.000 y $35.000 y se encuentran disponibles a través de Entradaweb.