Fácil y rápido, el truco para evitar estafas virtuales en tu celular

La seguridad de los dispositivos móviles frente a las estafas digitales puede fortalecerse mediante una acción que demanda apenas diez segundos. Según especialistas en ciberseguridad, reiniciar el equipo con regularidad es el método más simple para bloquear software espía y procesos maliciosos que operan de forma activa en segundo plano. Dado que los teléfonos concentran actualmente contraseñas, correos, redes sociales y datos bancarios, se han vuelto el blanco predilecto de los delincuentes.

Frente a esta vulnerabilidad, organismos internacionales como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) recomiendan reiniciar el teléfono al menos una vez por semana, ya que este hábito interrumpe posibles ataques invisibles que pueden permanecer activos durante sesiones prolongadas del sistema. Al realizar esta acción, se eliminan procesos temporales que el usuario no nota, como malware liviano, herramientas de espionaje o accesos indebidos.

Incluso figuras públicas han evidenciado estos riesgos, como cuando "Carmen Barbieri sufrió una estafa en vivo: “Me están hackeando el teléfono”". Este tipo de incidentes resalta la importancia de medidas preventivas. El procedimiento de reinicio también favorece la corrección de errores y reduce la exposición ante los denominados exploits de día cero, que aprovechan fallas recientes antes de ser solucionadas. Al encenderse, el dispositivo regresa a un estado más seguro con datos cifrados hasta el nuevo desbloqueo.

Para ejecutar este truco basta con presionar el botón de encendido, elegir la opción correspondiente y esperar el reinicio del sistema. Si dicha opción no figura, apagar y encender manualmente genera el mismo efecto protector. Complementariamente, se sugiere mantener el sistema actualizado, utilizar tiendas oficiales para descargar aplicaciones, controlar los permisos de cámara o ubicación, evitar conexiones WiFi públicas y establecer bloqueos por biometría o PIN. Aunque no sustituye otras herramientas, reiniciar el celular es una de las prácticas más rápidas y subestimadas para interrumpir procesos sospechosos en la memoria.