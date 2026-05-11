El ajedrez mundial se rinde ante el talento inagotable de un argentino. Faustino Oro hizo historia este fin de semana en el Festival de Cerdeña al consagrarse como el segundo Gran Maestro (GM) más joven de todos los tiempos. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el pibe que revolucionó los tableros quedó solo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra en la lista de precocidad histórica.

La hazaña se concretó tras una actuación sólida donde Oro sumó 6 puntos en 9 rondas, logrando un rendimiento de 2.629 Elo. La confirmación del título llegó en la penúltima ronda, luego de vencer al polaco Bartolomiej Niedbala, lo que le permitió cumplir con la exigente normativa de la FIDE antes de siquiera jugar su última partida.

Una "leyenda en formación"

El logro no pasó desapercibido para la élite. Figuras de la talla de Anish Giri y Susan Polgár celebraron la noticia en redes sociales: “¡Qué leyenda en formación!”, destacaron, asombrados por la madurez estratégica de Faustino a tan corta edad.

Incluso su derrota en la ronda final ante el ex subcampeón del mundo, el ruso Ian Nepómniashchi (puesto 17 del ranking global), sirvió para blindar su título. El alto puntaje de su rival elevó el promedio de dificultad de sus oponentes, garantizando matemáticamente su ascenso a Gran Maestro sin importar el resultado de ese último tablero.

Un camino de récords

Nacido el 14 de octubre de 2013, el ascenso de Faustino ha sido vertiginoso:

Septiembre 2025: Logró su primera norma de GM en Madrid.

Diciembre 2025: Segunda norma en el Magistral Szmetan Giardelli en Buenos Aires.

Mayo 2026: Consagración definitiva en Cerdeña, Italia.

Este nuevo hito se suma al récord que ya ostentaba desde junio de 2024, cuando se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia con solo 10 años. Ahora, con el título de Gran Maestro en el bolsillo, Faustino Oro deja de ser una promesa para convertirse en una realidad que ilusiona a todo el deporte argentino.