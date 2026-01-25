El sueño de Faustino Oro en el Torneo Challengers llegó a su fin en Países Bajos. El ajedrecista argentino de 12 años cayó en la octava ronda ante el estadounidense Andy Woodward, de 15, y quedó sin posibilidades de pelear por el título del certamen.

La partida se disputó en el marco del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se desarrolla en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee. Oro condujo las piezas blancas y se rindió luego de cinco horas de juego, tras 65 movimientos de una Apertura Española.

Publicidad

Woodward, actual número 12 del mundo entre los menores de 20 años, impuso un juego preciso y sostuvo el control de la partida en los momentos clave. Con este resultado, el estadounidense se mantiene en lo más alto de la tabla junto al francés Marc Maurizzi, ambos con 6,5 puntos.

Faustino Oro quedó relegado al quinto puesto de la clasificación general con 4,5 unidades, compartiendo posición con otros competidores, y se alejó de la posibilidad de conquistar el torneo. La derrota se produjo en una partida pareja, en la que el argentino sostuvo un alto nivel de precisión, pero no logró revertir el dominio de su rival en el tramo final.

Publicidad

Tras la octava ronda, el certamen tendrá jornada de descanso el lunes. La actividad se reanudará el martes con la novena ronda, donde Oro enfrentará al azerbaiyano Suleymanli, en una competencia que contempla 13 rondas totales.