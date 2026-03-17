Un policía de la Bonaense, el principal acusado por el asesinato del docente

El fiscal Adrián Arribas confirmó este lunes que el policía detenido por el crimen del docente Cristian Eduardo Pereyra en Virrey del Pino fue uno de los que disparó contra la víctima, según las primeras pericias realizadas en el marco de la investigación. El hecho ocurrió en el partido bonaerense de La Matanza y conmocionó a la comunidad educativa y a la opinión pública.

El acusado, identificado como M.V., prestaba servicio en la Base UTOI Puente 12 y fue arrestado tras detectarse inconsistencias en su declaración. Se trata de un joven de 23 años que al momento del hecho se encontraba de civil y habría solicitado el último viaje que realizó la víctima a través de la aplicación Didi.

Las pruebas que complican al efectivo

El fiscal Arribas sostuvo que "los elementos de prueba son bastantes" y remarcó que "todo indica" que el efectivo disparó y luego abandonó el auto a pocas cuadras de la unidad donde trabajaba. La causa avanza con evidencia recolectada en las primeras horas de la investigación, que permitió reconstruir parte de la secuencia del crimen.

Los investigadores establecieron que Pereyra trabajaba como chofer de la aplicación Didi y que el último viaje fue solicitado por el propio acusado. A partir de ese dato, se lo convocó a declarar. Sin embargo, las contradicciones en su relato y la exhibición de su arma reglamentaria —una Bersa TPR9 con ocho municiones— derivaron en su inmediata detención.

El funcionario judicial también espera que, durante la indagatoria prevista en la Fiscalía de San Justo, el acusado aporte detalles sobre su participación y aclare si hubo más personas involucradas. Por el momento, el fiscal lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras la causa sigue abierta y no se descarta la participación de otros implicados.

El video del momento del crimen

Se conoció un video del momento en el que asesinaron a Cristian Pereyra, captado por una cámara de la autopista Presidente Perón. Las imágenes alcanzaron a capturar el sonido de los disparos que efectuaron los delincuentes en medio del asalto y muestran la escasa presencia de vehículos en la zona a la hora del brutal crimen.

La Policía Científica determinó que Pereyra tenía cinco heridas de bala y en la escena del crimen secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado, elementos que resultan clave para la investigación.

El dolor de la familia

Las hermanas de la víctima, Brenda y Victoria, hablaron con la prensa y dieron detalles sobre la investigación, al tiempo que expresaron su profundo dolor por lo ocurrido. "El comisario nos dijo que el policía que lo mató se fue a trabajar con el auto de mi hermano y lo descartó en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12", explicaron.

En declaraciones a los medios, las mujeres también cuestionaron la actitud de otro efectivo policial. "Después otro policía filmó a mi hermano muerto en la autopista. Lo tuvieron que dar de baja al video en redes porque amenazamos con denunciarlo", afirmaron.

Además, revelaron un dato que incrementa la indignación familiar: la base donde se desempeña el oficial acusado es la misma donde llevaron adelante la autopsia de Pereyra. "Él estaba trabajando ahí cuando le hicieron la autopsia a mi hermano", lamentaron entre lágrimas las hermanas del docente asesinado.

El crimen de Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como docente y complementaba sus ingresos trabajando como chofer de aplicación, ha generado un profundo impacto social y abre un nuevo debate sobre la seguridad y el accionar de las fuerzas policiales.